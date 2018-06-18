Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Донецкой области служащий Пенсионного фонда растратила более 1 млн гривен

НовостиОбщество    18.06.2018 - 21:46
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Чиновник ПФ безосновательно возобновила выплату пенсий 36 гражданам

В Донецкой области должностное лицо Пенсионного фонда Украины будут судить за причинение государству материального ущерба на более чем миллион гривен. Чиновник безосновательно начислила пенсии определенным лицам, передает прокуратура области.

"Следствием доказано, что в период 2014-2017 годов, занимая должность главного специалиста отдела по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий управления Пенсионного фонда в Краматорске, 37-летняя должностное лицо умышленно, безосновательно, без наличия заявлений и иных обязательных документов возобновила выплату пенсий 36 гражданам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нарушения закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" последним незаконно перечислено средств из государственного бюджета на общую сумму свыше 1 миллион гривен.

"В настоящее время обвинительный акт прокуратурой согласовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Правонарушительнице грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины заявили, что по состоянию на 15 июня 2018 года выплачено 67,4% пенсий от месячной потребности в средствах.

Верховный суд разъяснил, как подавать иск на восстановление не начисленной по вине ПФУ пенсии Официально работающим пенсионерам пересчитали размер выплат
Теги публикации: пенсии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь