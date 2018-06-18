В Донецкой области служащий Пенсионного фонда растратила более 1 млн гривен

Чиновник ПФ безосновательно возобновила выплату пенсий 36 гражданам

В Донецкой области должностное лицо Пенсионного фонда Украины будут судить за причинение государству материального ущерба на более чем миллион гривен. Чиновник безосновательно начислила пенсии определенным лицам, передает прокуратура области.

"Следствием доказано, что в период 2014-2017 годов, занимая должность главного специалиста отдела по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий управления Пенсионного фонда в Краматорске, 37-летняя должностное лицо умышленно, безосновательно, без наличия заявлений и иных обязательных документов возобновила выплату пенсий 36 гражданам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нарушения закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" последним незаконно перечислено средств из государственного бюджета на общую сумму свыше 1 миллион гривен.

"В настоящее время обвинительный акт прокуратурой согласовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Правонарушительнице грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины заявили, что по состоянию на 15 июня 2018 года выплачено 67,4% пенсий от месячной потребности в средствах.