Reuters вела онлайн-трансляцію з центру Києва. В КМВА відреагували

Британське інформаційне агентство Reuters розпочало онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві, встановивши камеру на даху готелю "Україна".

Стрім у реальному часі можна було переглянути на YouTube. Агентство запустило трансляцію, дозволяючи глядачам спостерігати за подіями на головній площі столиці.

Активістка Юлія Решітко також прокоментувала стрім на своїй сторінці у Facebook. Вона поставила питання про мету трансляції: "Цікаво, це в надії зняти роботу ППО чи протесту проти угоди з росіянами? Європі стало трішки сумно і хочеться якось кіна?" - написала вона на сторінці Facebook.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, подякував за миттєву реакцію громадськості та медіа, зазначивши, що звернувся до правоохоронних органів. За його словами, аргументи, надані громадськістю, були враховані, і стрім було припинено.