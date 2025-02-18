Reuters вела онлайн-трансляцию из центра Киева. В КГВА отреагировали

Британское информационное агентство Reuters начало онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве, установив камеру на крыше гостиницы "Украина".

Стрим в реальном времени можно было посмотреть на YouTube. Агентство запустило трансляцию, позволяя зрителям наблюдать за событиями на главной площади столицы.

Активистка Юлия Решитко также прокомментировала стрим на своей странице в Facebook. Она задала вопрос о цели трансляции: "Интересно, это в надежде снять работу ПВО или протеста против соглашения с россиянами? Европе стало немного грустно и хочется как-то кина?" - написала она на странице Facebook.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, поблагодарил за мгновенную реакцию общественности и медиа, отметив, что обратился в правоохранительные органы. По его словам, аргументы, предоставленные общественностью, были учтены, и стрим был прекращен.