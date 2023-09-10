Reuters сфотографувало роботу ППО в Києві. В Повітряних силах відреагували

"Якщо там є порушення, то відповідні служби, які визначать, чи є там чутлива інформація, наскільки вона чутлива, взагалі для чого це потрібно робити", - сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав українцям та іноземцям, що до інформації, яка пов'язана з обороною країни, потрібно ставити відповідально.

"Ще раз закликаємо робити це (поширювати інформації, - ред.) більш обачно", - наголосив він.

Що сталося

Сьогодні вночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. У столиці та Київській області працювала протиповітряна оборона.

Після нічної атаки агентство Reuters опублікувало у мережі фото, на якому зафіксована робота систем ППО у Києві. Ці зображення поширили найбільші українські Telegram-канали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.