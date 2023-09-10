RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Reuters сфотографировало работу ПВО в Киеве. В Воздушных силах отреагировали

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские спецслужбы проверят Reuters и паблики, распространившие фото после ночной атаки на Киев. На них "засветили" работу ПВО в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Если там есть нарушения, то соответствующие службы, которые определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительна, вообще для чего это нужно делать", - сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил напомнил украинцам и иностранцам, что к информации, связанной с обороной страны, нужно ставить ответственно.

"Еще раз призываем делать это (распространять информацию, - ред.) более осмотрительно", - подчеркнул он.

Что произошло

Сегодня ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В столице и Киевской области работала противовоздушная оборона.

После ночной атаки агентство Reuters опубликовало в сети фото, где зафиксирована работа систем ПВО в Киеве. Эти изображения распространили крупнейшие украинские Telegram-каналы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВоздушные силы УкраиныВойна в Украине