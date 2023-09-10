Reuters сфотографировало работу ПВО в Киеве. В Воздушных силах отреагировали

"Если там есть нарушения, то соответствующие службы, которые определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительна, вообще для чего это нужно делать", - сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил напомнил украинцам и иностранцам, что к информации, связанной с обороной страны, нужно ставить ответственно.

"Еще раз призываем делать это (распространять информацию, - ред.) более осмотрительно", - подчеркнул он.

Что произошло

Сегодня ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В столице и Киевской области работала противовоздушная оборона.

После ночной атаки агентство Reuters опубликовало в сети фото, где зафиксирована работа систем ПВО в Киеве. Эти изображения распространили крупнейшие украинские Telegram-каналы.

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