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Reuters сфотографувало роботу ППО в Києві. В Повітряних силах відреагували

Київ, Неділя 10 вересня 2023 16:02
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Reuters сфотографувало роботу ППО в Києві. В Повітряних силах відреагували Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські спецслужби перевірять Reuters та пабліки, які поширили фото після нічної атаки на Київ. На них "засвітили" роботу ППО у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо там є порушення, то відповідні служби, які визначать, чи є там чутлива інформація, наскільки вона чутлива, взагалі для чого це потрібно робити", - сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав українцям та іноземцям, що до інформації, яка пов'язана з обороною країни, потрібно ставити відповідально.

"Ще раз закликаємо робити це (поширювати інформації, - ред.) більш обачно", - наголосив він.

Що сталося

Сьогодні вночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. У столиці та Київській області працювала протиповітряна оборона.

Після нічної атаки агентство Reuters опублікувало у мережі фото, на якому зафіксована робота систем ППО у Києві. Ці зображення поширили найбільші українські Telegram-канали.

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