ua en ru
Вс, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Reuters сфотографировало работу ПВО в Киеве. В Воздушных силах отреагировали

Киев, Воскресенье 10 сентября 2023 16:02
UA EN RU
Reuters сфотографировало работу ПВО в Киеве. В Воздушных силах отреагировали Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские спецслужбы проверят Reuters и паблики, распространившие фото после ночной атаки на Киев. На них "засветили" работу ПВО в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Если там есть нарушения, то соответствующие службы, которые определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительна, вообще для чего это нужно делать", - сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил напомнил украинцам и иностранцам, что к информации, связанной с обороной страны, нужно ставить ответственно.

"Еще раз призываем делать это (распространять информацию, - ред.) более осмотрительно", - подчеркнул он.

Что произошло

Сегодня ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В столице и Киевской области работала противовоздушная оборона.

После ночной атаки агентство Reuters опубликовало в сети фото, где зафиксирована работа систем ПВО в Киеве. Эти изображения распространили крупнейшие украинские Telegram-каналы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит