Reuters показало кадри роботи ППО у Києві. Ігнат каже, що "претензій немає"

"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео... Тому претензій немає", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що у мережі заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони.

"Чутлива інформація - це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", - додав Ігнат.

Масована атака на Київ

У ніч на 25 листопада Київ пережив наймасштабнішу атаку "шахедів" з початку повномасштабної війни. Окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе. Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. Також у столиці були пошкоджені електромережі, тому були аварійні відключення світла.

Речник Повітряних сил підтвердив, що росіяни використали дрони чорного кольору. Але це були звичайні "шахеди", а не нові реактивні дрони, які раніше представив Іран.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.