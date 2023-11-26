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Reuters показало кадры работы ПВО в Киеве. Игнат говорит, что "претензий нет"

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (suspilne media)
Автор: Наталья Юрченко

Западные СМИ, в частности Reuters и The Sun, показали в сети кадры работы ПВО в Киеве 25 ноября. Военные говорят, что видео и фото не содержали "чувствительную информацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Я видел видео, там нет ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. Работа ПВО показывается, и командующий Воздушными силами у себя в Telegram-канале иногда благодарит наших защитников и показывает видео... Поэтому претензий нет", - сказал спикер.

Игнат объяснил, что в сети запрещено публиковали фото и видео, где видна локация размещения систем противовоздушной обороны.

"Чувствительная информация - это когда видно место пуска зенитной ракеты. Противник может это же видео иметь с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно производился пуск", - добавил Игнат.

Массированная атака на Киев

В ночь на 25 ноября Киев пережил самую масштабную атаку "шахедов" с начала полномасштабной войны. Оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Наши силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. Также в столице повреждены электросети, поэтому были аварийные отключения света.

Спикер Воздушных сил подтвердил, что россияне использовали дроны черного цвета. Но это были обычные "шахеды", а не новые реактивные дроны, ранее представленные Ираном.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

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