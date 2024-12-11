Reuters дізналося план Трампа на перший день президентства

За даними джерел агентства, Трамп заявив своїй команді про бажання зробити "гучний старт" за допомогою наказів у перший день. Водночас кількість запланованих наказів раніше не розголошувалася.

Зазначається, що чинний президент США Джо Байден у свій перший день на посаді у 2021 році підписав 17 наказів, багато з яких були спрямовані на скасування політики Трампа.

"Американський народ може бути впевненим, що президент Трамп використає свої повноваження в перший день, щоб виконати обіцянки, які він давав їм під час передвиборчої кампанії", - заявила журналістам речниця Трампа Каролайн Левітт.

Reuters зазначає, що виконавчі укази дозволяють президентам США швидко впроваджувати свої політичні цілі без тривалого процесу ухвалення законів через Конгрес. Однак такі рішення можуть бути оскаржені в судах, а будь-яке фінансування їхньої реалізації потребує затвердження Конгресу.

За словами джерел агенства, всередині команди Трампа усвідомлюють, що "кожна дія потребує значної координації між залученими урядовими агентствами, що потенційно може уповільнити процес і зменшити загальну кількість наказів, виданих у перший день". А більше наказів і директив буде видано в наступні дні та тижні. Координацією цього процесу займається давній помічник Трампа Стівен Міллер.

Очікується, що накази, які Трамп планує видати у свій перший день, переважно будуть спрямовані на скасування політики Байдена щодо кордону, яку Трамп вважає надто поблажливою, а також на запобігання новим хвилям міграції на кордоні США з Мексикою.

Трамп підпише накази, які нададуть офіцерам міграційної служби більше свободи для затримання людей без кримінального минулого, на кордон США та Мексики буде відправлено більше військових, а також відновлено будівництво прикордонної стіни.

Інші накази також включатимуть ініціативи щодо збільшення видобутку енергії та виконання передвиборчої обіцянки Трампа "бурити та гідророзривати".