Reuters узнало план Трампа на первый день президентства

По данным источников агентства, Трамп заявил своей команде о желании совершить "громкий старт" с помощью приказов в первый день. В то же время, количество запланированных приказов ранее не разглашалось.

Отмечается, что действующий президент США Джо Байден в свой первый день в должности в 2021 году подписал 17 приказов, многие из которых были направлены на отмену политики Трампа.

"Американский народ может быть уверен, что президент Трамп использует свои полномочия в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он давал им во время предвыборной кампании", - заявила журналистам спикер Трампа Каролайн Левитт.

Reuters отмечает, что исполнительные указы позволяют президентам США быстро внедрять свои политические цели без длительного процесса принятия законов через Конгресс. Однако такие решения могут быть обжалованы в судах, а любое финансирование их реализации требует утверждения Конгресса.

По словам источников агентства, внутри команды Трампа отдают себе отчет, что "каждое действие требует значительной координации между привлеченными правительственными агентствами, что потенциально может замедлить процесс и уменьшить общее количество приказов, изданных в первый день". А больше приказов и директив будут изданы в последующие дни и недели. Координацией этого процесса занимается давний помощник Трампа Стивен Миллер.

Ожидается, что приказы, которые Трамп планирует издать в свой первый день, в основном будут направлены на отмену политики Байдена по поводу границы, которую Трамп считает слишком снисходительной, а также на предотвращение новых волн миграции на границе США с Мексикой.

Трамп подпишет приказы, которые предоставят офицерам миграционной службы больше свободы для задержания людей без криминального прошлого, на границу США и Мексики будет отправлено больше военных, а также возобновлено строительство пограничной стены.

Другие приказы также будут включать инициативы по увеличению добычи энергии и выполнению предвыборного обещания Трампа "бурить и гидроразрывать".