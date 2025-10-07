Reuters дізналося, коли Росія побудує газопровід в Китай

Олексій Міллер, гендиректор "Газпрому", заявив, що під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю минулого місяця було підписано "юридично зобов'язуючий меморандум" про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Агентство констатує, що це свідчить про зусилля Москви щодо переорієнтації своїх запасів газу на Азію. Це відбувається після краху торгівлі енергоносіями з Європою, яка раніше була найбільшим ринком РФ, через західні санкції.

Графік будівництва газопроводу раніше не повідомлявся. Reuters наголосило, що ключові умови угоди про будівництво газопроводу наразі не узгоджено.

Очікується, що він пролягатиме через Монголію і постачатиме до 50 мільярдів кубометрів газу з арктичного регіону Ямал щорічно.

Два джерела в галузі повідомили, що за умови досягнення угоди наступного року, на будівництво газопроводу та початок поставок знадобиться близько п'яти років. Ще п'ять років буде необхідно на збільшення обсягів поставок.

Обізнане джерело зазначило, що "Газпром" не очікує досягнення газопроводом половини пропускної здатності до 2034-2035 років, якщо поставки стартують після 2031 року.

Аналітики Оксфордського інституту енергетичних досліджень вважають, що за угоди у 2026 році перші поставки можуть відбутися до кінця 2030 або 2031 року. Значне нарощування обсягів буде досягнуто до 1 січня 2035 року.