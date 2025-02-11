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Reuters дізналося, які питання новий міністр фінансів США хоче обговорити в Україні

Вівторок 11 лютого 2025 22:32
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Reuters дізналося, які питання новий міністр фінансів США хоче обговорити в Україні Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Україну. Він може обговорити українські рідкісноземельні метали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназване джерело видання розповіло, що Бессент має намір обговорити доступ США до рідкісноземельних металів, енергетичних ресурсів та енергетичних активів України.

Також співрозмовник видання додав, що під час зустрічей Бессента з українськими чиновниками обговорюватимуть майбутнє деяких державних підприємств України.

Reuters підкреслює, що деякі рідкісноземельні метали використовують для виготовлення магнітів, які використовуються в потужних магнітах для електродвигунів електромобілів, стільникових телефонів, ракетних систем та іншої електроніки. Їм немає гідних замінників, і очікується, що попит на них зростатиме.

Візит Бессента

Нагадаємо, раніше Bloomberg написало про те, що міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Україну вже цього тижня. Це відбудеться в рамках переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що він відправляє в Україну міністра фінансів. Бессент має провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Трамп зазначив, що війна Росії проти України має завершитися.

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