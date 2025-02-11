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Reuters узнало, какие вопросы новый министр финансов США хочет обсудить в Украине

Вторник 11 февраля 2025 22:32
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Reuters узнало, какие вопросы новый министр финансов США хочет обсудить в Украине Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр финансов США Скотт Бессент посетит Украину. Он может обсудить украинские редкоземельные металлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный источник издания рассказал, что Бессент намерен обсудить доступ США к редкоземельным металлам, энергетическим ресурсам и энергетическим активам Украины.

Также собеседник издания добавил, что в ходе встреч Бессента с украинскими чиновниками будет обсуждаться будущее некоторых государственных предприятий Украины.

Reuters подчеркивает, что некоторые редкоземельные металлы используются для изготовления магнитов, которые используются в мощных магнитах для электродвигателей электромобилей, сотовых телефонов, ракетных систем и другой электроники. Им нет достойных заменителей, и ожидается, что спрос на них будет расти.

Визит Бессента

Напомним, ранее Bloomberg написало о том, что министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Украину уже на этой неделе. Это произойдет в рамках переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что он отправляет в Украину министра финансов. Бессент должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп отметил, что война России против Украины должна завершиться.

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