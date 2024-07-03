Reuters дізналося, хто може замінити Байдена у разі його зняття з виборів

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найімовірнішою альтернативою на заміну Джо Байдену, якщо він вирішить знятися з виборів президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання посилається на сім високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Національному комітеті Демократичної партії.
Деякі впливові демократи висунули альтернативу Байдену, окрім Гарріс, включаючи популярних членів кабінету міністрів і губернаторів-демократів. Але, за словами джерел Reuters, це лише видавання бажаного за дійсне, а Гарріс є найімовірнішою альтернативою Байдену.
Співрозмовники видання заявили, що віцепрезидентка у разі висування її кандидатом від Демократичної партії отримає гроші, зібрані Байденом, та успадкує інфраструктуру передвиборчої кампанії.
Крім того, Камала Гарріс має найбільшу впізнаваність та рейтинг серед інших демократів.
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс відстає від республіканця Дональда Трампа на один відсотковий пункт - 42% до 43%, що є різницею в межах похибки опитування.
Гарріс також вже пройшла перевірку на національному рівні, зокрема, з боку республіканців. Але серед демократів є сумніви, що Гарріс зможе перемогти Трампа на виборах.
З іншого боку стратеги Демократичної партії вказують, що відмовитися від кандидатури Гарріс як першої чорношкірої жінки-віцепрезидентки призведе до негативної реакції з боку чорношкірих виборців.
Помічники Камали Гарріс відкидають можливість її висування замість Байдена.
Нагадаємо, нещодавно відбулися перші дебати перед президентськими виборами в США. У них взяли участь чинний лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп.
За результатами дебатів, Байден показав гірший результат. Це підтвердили і соцопитування.
Після цього у Демократичній партії США почали говорити про можливість замінити Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Сам президент заявив, що не буде офіційно знімати свою кандидатуру.
Варто додати, що ні Байден, ні Трамп ще офіційно не були обрані кандидатами від своїх партій.
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