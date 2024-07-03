Reuters узнало, кто может заменить Байдена в случае его снятия с выборов

Издание ссылается на семь высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Национальном комитете Демократической партии.

Некоторые влиятельные демократы выдвинули альтернативу Байдену, кроме Харрис, включая популярных членов кабинета министров и губернаторов-демократов. Но, по словам источников Reuters, это лишь выдача желаемого за действительное, а Гаррис является вероятной альтернативой Байдену.

Собеседники издания заявили, что вице-президент в случае выдвижения ее кандидатом от Демократической партии получит деньги, собранные Байденом, и унаследует инфраструктуру предвыборной кампании.

Кроме того, Камала Харрис имеет наибольшую узнаваемость и рейтинг среди других демократов.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, Харрис отстает от республиканца Дональда Трампа на один процентный пункт - 42% до 43%, что является разницей в пределах погрешности опроса.

Харрис также прошла проверку на национальном уровне, в частности, со стороны республиканцев. Но среди демократов есть сомнения, что Харрис сможет победить Трампа на выборах.

С другой стороны, стратеги Демократической партии указывают, что отказаться от кандидатуры Харрис как первой чернокожей женщины-вице-президентки приведет к негативной реакции со стороны чернокожих избирателей.

Помощники Камалы Харрис исключают возможность ее выдвижения вместо Байдена.