Reuters узнало, кто может заменить Байдена в случае его снятия с выборов
Вице-президентку США Камалу Харрис считают самой вероятной альтернативой замене Джо Байдена, если он решит сняться с выборов президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание ссылается на семь высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Национальном комитете Демократической партии.
Некоторые влиятельные демократы выдвинули альтернативу Байдену, кроме Харрис, включая популярных членов кабинета министров и губернаторов-демократов. Но, по словам источников Reuters, это лишь выдача желаемого за действительное, а Гаррис является вероятной альтернативой Байдену.
Собеседники издания заявили, что вице-президент в случае выдвижения ее кандидатом от Демократической партии получит деньги, собранные Байденом, и унаследует инфраструктуру предвыборной кампании.
Кроме того, Камала Харрис имеет наибольшую узнаваемость и рейтинг среди других демократов.
Согласно опросу Reuters/Ipsos, Харрис отстает от республиканца Дональда Трампа на один процентный пункт - 42% до 43%, что является разницей в пределах погрешности опроса.
Харрис также прошла проверку на национальном уровне, в частности, со стороны республиканцев. Но среди демократов есть сомнения, что Харрис сможет победить Трампа на выборах.
С другой стороны, стратеги Демократической партии указывают, что отказаться от кандидатуры Харрис как первой чернокожей женщины-вице-президентки приведет к негативной реакции со стороны чернокожих избирателей.
Помощники Камалы Харрис исключают возможность ее выдвижения вместо Байдена.
Что этому предшествовало
Напомним, недавно прошли первые дебаты перед президентскими выборами в США. В них приняли участие действующий лидер Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.
По результатам дебатов Байден показал хужий результат. Это подтвердили и соцопросы.
После этого в Демократической партии США стали говорить о возможности заменить Байдена другим кандидатом на президентских выборах. Сам президент заявил, что не будет официально снимать свою кандидатуру.
Следует добавить, что ни Байден, ни Трамп еще официально не были избраны кандидатами от своих партий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.