Reuters дізналося про долю "вагнерівців", які потрапили у полон туарегів

За даними агентства, представники ПВК "Вагнера" повідомили сім’ям полонених найманців про те, що ті вже мертві. Reuters дізналося про це від родичів трьох полонених, які в коментарі виданню підтвердили смерть своїх близьких в полоні у туарегів.

Однак речник повстанської групи туарегів спростовує цю інформацію. Там заявляють, що полонені росіяни та солдати малійської армії, захоплені в тому ж бою, все ще живі.

"Усі наші в'язні живі. Вагнер - брехуни", - сказав представник туарегів.

Він відмовився надати докази того, що полонені живі. Варто зауважити, що спочатку у ПВК "Вагнера" заявили, що більшість бійців, які брали участь у битві в пустелі, зникли безвісти.

Однак агентство Reuters ідентифікувало імена 31 найманця, зниклого безвісти або взятого в полон після битви з туарегами. Попри те, що "вагнерівці" визнали значні втрати під час засідки в Малі, вони не надали жодних даних про їх кількість.

Найманці в Африці

27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD показали фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК "Вагнера" в африканській країні Малі. Згодом стало відомо, що бій відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня.