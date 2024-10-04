Reuters узнало о судьбе "вагнеровцев", попавших в плен туарегов

В июле несколько боевиков ППК "Вагнера" попали в плен к повстанцам-туарегам в Мали. Вероятно – все они уже мертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, представители ЧВК "Вагнера" сообщили семьям пленных наемников о том, что те уже мертвы. Reuters узнало об этом от родственников троих пленных, которые в комментарии подтвердили смерть своих близких в плену у туарегов.
Однако представитель повстанческой группы туарегов опровергает эту информацию. Там заявляют, что пленные россияне и солдаты малийской армии, захваченные в том же бою, все еще живы.
"Все наши заключенные живы. Вагнер – лжецы", - сказал представитель туарегов.
Он отказался предоставить доказательства того, что пленники живы. Следует заметить, что сначала в ППК "Вагнера" заявили, что большинство бойцов, участвовавших в битве в пустыне, пропали без вести.
Однако агентство Reuters идентифицировало имена 31 наемника, пропавшего без вести или взятого в плен после битвы с туарегами. Несмотря на то, что "вагнеровцы" признали значительные потери во время засады в Мали, они не предоставили никаких данных об их количестве.
27 июля повстанцы-туареги по движению CSP-PSD показали фото и видео с разбитой колонной боевиков ППК "Вагнера" в африканской стране Мали. Впоследствии стало известно, что бой произошли в городе Тинзауатен у границы Мали с Алжиром 25 и 26 июля.
Повстанцы-туареги убили и ранили около 20 "вагнеровцев", а выжившие в бою попали в плен.
Что известно о нападении на "вагнеровцев" в Мали и кто такие туареги – читайте вматериале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.