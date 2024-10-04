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Reuters дізналося про долю "вагнерівців", які потрапили у полон туарегів

П'ятниця 04 жовтня 2024 20:43
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Reuters дізналося про долю "вагнерівців", які потрапили у полон туарегів Ілюстративне фото: ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У липні декілька бойовиків ПВК "Вагнера" потрапили у полон до повстанців-туарегів в Малі. Ймовірно - всі вони вже мертві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, представники ПВК "Вагнера" повідомили сім’ям полонених найманців про те, що ті вже мертві. Reuters дізналося про це від родичів трьох полонених, які в коментарі виданню підтвердили смерть своїх близьких в полоні у туарегів.

Однак речник повстанської групи туарегів спростовує цю інформацію. Там заявляють, що полонені росіяни та солдати малійської армії, захоплені в тому ж бою, все ще живі.

"Усі наші в'язні живі. Вагнер - брехуни", - сказав представник туарегів.

Він відмовився надати докази того, що полонені живі. Варто зауважити, що спочатку у ПВК "Вагнера" заявили, що більшість бійців, які брали участь у битві в пустелі, зникли безвісти.

Однак агентство Reuters ідентифікувало імена 31 найманця, зниклого безвісти або взятого в полон після битви з туарегами. Попри те, що "вагнерівці" визнали значні втрати під час засідки в Малі, вони не надали жодних даних про їх кількість.

Найманці в Африці

27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD показали фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК "Вагнера" в африканській країні Малі. Згодом стало відомо, що бій відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня.

Повстанці-туареги вбили й поранили близько 20 "вагнерівців", а ті, які вижили в бою, потрапили в полон.

Що відомо про напад на "вагнерівців" в Малі та хто такі туареги - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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