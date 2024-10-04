Reuters узнало о судьбе "вагнеровцев", попавших в плен туарегов

В июле несколько боевиков ППК "Вагнера" попали в плен к повстанцам-туарегам в Мали. Вероятно – все они уже мертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, представители ЧВК "Вагнера" сообщили семьям пленных наемников о том, что те уже мертвы. Reuters узнало об этом от родственников троих пленных, которые в комментарии подтвердили смерть своих близких в плену у туарегов.

Однако представитель повстанческой группы туарегов опровергает эту информацию. Там заявляют, что пленные россияне и солдаты малийской армии, захваченные в том же бою, все еще живы.

"Все наши заключенные живы. Вагнер – лжецы", - сказал представитель туарегов.

Он отказался предоставить доказательства того, что пленники живы. Следует заметить, что сначала в ППК "Вагнера" заявили, что большинство бойцов, участвовавших в битве в пустыне, пропали без вести.

Однако агентство Reuters идентифицировало имена 31 наемника, пропавшего без вести или взятого в плен после битвы с туарегами. Несмотря на то, что "вагнеровцы" признали значительные потери во время засады в Мали, они не предоставили никаких данных об их количестве.

Наемники в Африке

27 июля повстанцы-туареги по движению CSP-PSD показали фото и видео с разбитой колонной боевиков ППК "Вагнера" в африканской стране Мали. Впоследствии стало известно, что бой произошли в городе Тинзауатен у границы Мали с Алжиром 25 и 26 июля.