Reuters дізналося, чи розглядає Греція передачу Patriot Україні

Влада Греції поки не порушувала питання можливого передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot у якості військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Про постачання систем Patriot в Україну з Греції не йдеться", - додав він.

Неназваний грецький чиновник розповів у коментарі виданню, що Греція не залучена до плану з постачання в Україну Patriot, як про це раніше писали ЗМІ.

Україна може отримати Patriot

Нагадаємо, раніше The New York Times писало, що цього літа Україна має отримати дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Зокрема, за даними видання, одну систему має надати Ізраїль. Це стара модель і перед відправкою її необхідно капітально відремонтувати.

При цьому другу систему, за інформацією журналістів, можуть відправити або Німеччина, або Греція.

Уже сьогодні, 5 травня, Reuters із посиланням на власні джерела написало, що як постачальників систем Patriot для України розглядають США або Грецію. Домовленості про постачання можуть бути вже до саміту НАТО, який відбудеться в червні в Нідерландах.

До речі, раніше прем'єр України Денис Шмигаль підкреслював, що завдяки підписанню угоди про надра зі США Україна отримає американські системи протиповітряної оборони.

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