Reuters розкрило подробиці щодо постачання нових Patriot для України

Агенство Reuters розкрило подробиці щодо постачання систем Patriot для України цього літа. Наразі західні союзники обговорюють умови угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Reuters.

За даними співрозмовника агентства, у якості потенційних постачальників розглядаються США та Греція.

Країни прагнуть досягти домовленості до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ готовий придбати 10 американських систем, які критично важливі для захисту від російських ракет, зокрема балістичних.

За оцінками аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень Україна мала щонайменше сім працюючих комплексів Patriot.

Раніше The New York Times повідомляли, що Україні планують передати Patriot, який раніше був розгорнутий в Ізраїлі.

Система зараз перебуває на ремонті. Також згадується логістика поставок через Німеччину чи Грецію.

За словами Зеленського, він обговорював питання ППО з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Цю розмову український лідер назвав "найкращою зустріччю", яку вони мали.