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Reuters розкрило подробиці щодо постачання нових Patriot для України

Понеділок 05 травня 2025 15:00
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Reuters розкрило подробиці щодо постачання нових Patriot для України Фото: Союзники обговорюють нові поставки Patriot для України (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Агенство Reuters розкрило подробиці щодо постачання систем Patriot для України цього літа. Наразі західні союзники обговорюють умови угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Reuters.

За даними співрозмовника агентства, у якості потенційних постачальників розглядаються США та Греція.

Країни прагнуть досягти домовленості до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ готовий придбати 10 американських систем, які критично важливі для захисту від російських ракет, зокрема балістичних.

За оцінками аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень Україна мала щонайменше сім працюючих комплексів Patriot.

Раніше The New York Times повідомляли, що Україні планують передати Patriot, який раніше був розгорнутий в Ізраїлі.

Система зараз перебуває на ремонті. Також згадується логістика поставок через Німеччину чи Грецію.

За словами Зеленського, він обговорював питання ППО з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Цю розмову український лідер назвав "найкращою зустріччю", яку вони мали.

Patriot для України

Нагадаємо, вчора ми писали, що Україна вже цього літа отримає систему протиповітряної оборони Patriot з Ізраїля.

Згідно з інформацією чотирьох чинних та колишніх посадовців США, система Patriot, що базувалася в Ізраїлі, була старою моделлю і буде відправлена в Україну після її капітального ремонту.

Чиновники, як зазначає NYT, відмовилися розкривати ставлення президента США Дональда Трампа до рішення передати Україні нові системи ППО, а також не уточнили, коли саме було ухвалене це рішення - до чи після його повернення до Білого дому.

"Президент Трамп чітко заявив, що хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Х'юітт.

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