Reuters дізналось, коли Гарріс оголосить свого кандидата в віцепрезиденти
Вже наступного тижня віцепрезидент США Камала Харріс планує почати передвиборчі заходи. Це станеться відразу після оголошення нею кандидата у віцепрезиденти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами одного з анонімних джерел видання, Гарріс оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою наступного тижня до штатів, голоси яких можуть вирішити долю президентських виборів.
В останні роки до таких штатів зараховують, серед іншого, Мічиган, Пенсильванію та Вісконсін.
Запланована поїздка може свідчити про те, що Гарріс наближається до ухвалення рішення про те, хто стане її партнером у передвиборчій кампанії.
До короткого списку кандидатів, які розглядаються, ЗМІ віднесли зокрема:
- губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро,
- сенатора США Марка Келлі з Аризони,
- губернатор Міннесоти Тіма Волца,
- міністра транспорту Піта Бутіджеджа.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Камала Гарріс має обрати собі кандидата у віцепрезиденти.
РБК-Україна повідомляло, про те, хто може стати віцепрезидентом США від демократів.
Ми також писали, що за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії Гарріс зібрала 200 млн доларів.
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