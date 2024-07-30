Reuters дізналось, коли Гарріс оголосить свого кандидата в віцепрезиденти

Вже наступного тижня віцепрезидент США Камала Харріс планує почати передвиборчі заходи. Це станеться відразу після оголошення нею кандидата у віцепрезиденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами одного з анонімних джерел видання, Гарріс оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою наступного тижня до штатів, голоси яких можуть вирішити долю президентських виборів.

В останні роки до таких штатів зараховують, серед іншого, Мічиган, Пенсильванію та Вісконсін.

Запланована поїздка може свідчити про те, що Гарріс наближається до ухвалення рішення про те, хто стане її партнером у передвиборчій кампанії.

До короткого списку кандидатів, які розглядаються, ЗМІ віднесли зокрема: