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Reuters узнало, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты

США, Вторник 30 июля 2024 19:29
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Reuters узнало, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже на следующей неделе вице-президент США Камала Харрис планирует начать предвыборные мероприятия. Это произойдет сразу после объявления ею кандидата в вице-президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам одного из анонимных источников издания, Харрис объявит своего кандидата на должность вице-президента США перед поездкой на следующей неделе в штаты, голоса которых могут решить судьбу президентских выборов.

В последние годы в такие штаты причисляют, среди прочего, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

Планируемая поездка может свидетельствовать о том, что Харрис близится к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.

В краткий список рассматриваемых кандидатов СМИ отнесли в частности:

  • губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро,
  • сенатора США Марка Келли из Аризоны,
  • губернатор Миннесоты Тима Волца,
  • министра транспорта Пита Бутиджеджа.

Напомним, мы сообщали, что Камала Харрис должна выбрать себе кандидата в вице-президенты.

РБК-Украина сообщало, о том, кто может стать вице-президентом США от демократов.

Мы также писали, что за первую неделю своей предвыборной кампании Харрис собрала 200 млн долларов.

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Соединенные Штаты Америки Камала Харрис
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