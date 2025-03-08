Рециркуляція повітря в автомобілі: що це таке і чому вона важлива

Якщо вся кліматична установка в салоні авто відповідає за комфорт, то одна з її складових – функція рециркуляції – напряму впливає на безпеку. Нагадуємо, як правильно користуватись нею.

Про те, як одна та сама кнопка може допомогти і нашкодити, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Режим рециркуляції в наш час не завжди активується конкретною кнопкою, та й дана назва дещо умовна. Правильніше було б назвати цю функцію перемикачем каналів надходження повітря до салону – виявляється, від цього багато що залежить.

Робота кліматичної установки будь-якого авто базується на розповсюдженні по салону потоків повітря. Узимку воно підігріте, влітку – охолоджене; крім того, воно може бути просто нейтральним за температурою. І відфільтрованим, якщо є фільтр, або брудним – якщо фільтр на вході не передбачений або якщо власник (механік) його не вставив.

В усіх згаданих випадках машина може брати повітря або з вулиці, або з салону – і як ми згадували вище, саме ця обставина часто є принциповою. Тут і з’являється наш режим рециркуляції: це схема, коли повітря для опалювача, кондиціонера або просто для вентиляції забирається з самого салону. (Виходить, під впливом вентилятора повітря ходить по колу, звідки і з’явилось слово рециркуляція).

Коли використовувати рециркуляцію

Режим рециркуляції повітря в салоні доцільно активувати:

Сморід попереду . Якщо попереду їде машина, вихлопна труба якої викидає багато неочищених вихлопних газів. Тут слід вчасно перейти на забирання повітря з салону, щоб кліматична система не встигла втягнути порцію чорного вихлопу. Проте зазначимо, що це завдання системи рециркуляції не обов’язкове для машин з вугільними салонними фільтрами;

. Якщо попереду їде машина, вихлопна труба якої викидає багато неочищених вихлопних газів. Тут слід вчасно перейти на забирання повітря з салону, щоб кліматична система не встигла втягнути порцію чорного вихлопу. Проте зазначимо, що це завдання системи рециркуляції не обов’язкове для машин з вугільними салонними фільтрами; Курна дорога. Коли машина рухається путівцем, на якому курява стоїть стовпом, або, скажімо, їде трасою, поряд з якою в полі працює сільгосптехніка, триває ремонт дороги тощо. Звісно, салонний фільтр легко захистить пасажирів від пилюки, проте, перемкнувшись на забір повітря з салону, ви зможете зекономити ресурс фільтра;

Коли машина рухається путівцем, на якому курява стоїть стовпом, або, скажімо, їде трасою, поряд з якою в полі працює сільгосптехніка, триває ремонт дороги тощо. Звісно, салонний фільтр легко захистить пасажирів від пилюки, проте, перемкнувшись на забір повітря з салону, ви зможете зекономити ресурс фільтра; Прискорити створення мікроклімату. Режим "повітря з вулиці" допоможе, якщо є потреба негайно прогріти салон взимку чи охолодити його в спеку. Аби радіатору опалювача не доводилося нагрівати морозне вуличне повітря, є сенс подати до нього вже трохи підігріте повітря з салону. І саме за це відповідає та сама кнопка рециркуляції. Аналогічна картина у літню спеку, коли треба охолодити салон кондиціонером. Більше того, деякі автовиробники радять використовувати кондиціонер тільки при активованій рециркуляції. Сенс у такій пораді є, але не завжди – згадана кнопка має і зворотній бік, про що ми скажемо нижче.

Коли рециркуляція шкідлива

В холодну і в вологу погоду, не тільки взимку, а й влітку в режимі рециркуляції трапляється запотівання вікон салону – і тоді водій втрачає огляд. В морозні дні запотівання небезпечне ще й тому, що волога на склі може замерзнути, і швидко розтанути той іній вже не може.

При забиранні повітря не з вулиці, а з салону вікна спітніють швидше, якщо в машині буде багато пасажирів – і особливо якщо вони багато говорять або нещодавно вживали алкоголь.

Буває, що і при деактивованій рециркуляції вікна пітніють. Причина – у забитому салонному фільтрі, який не пропускає через себе потрібну кількість свіжого повітря з вулиці.

Майте на увазі, що пітніють вікна швидко, а повертають прозорість набагато повільніше – і для цього замало перейти на забирання повітря ззовні. Щоб пришвидшити розпотівання, треба увімкнути кондиціонер, а коли його немає, слід прочинити кілька вікон. Часто в авто є кнопка прискореного розпотівання (інтенсивного обдуву) лобового скла. Разом із спрямуванням потужного потоку повітря на лобове скло вона автоматично вмикає кондиціонер, який сушить повітря і очищує вікна.

Коротко

Ще раз наголосимо, що рециркуляція важлива для безпеки руху. Тому ще до початку користування автомобілем водій повинен розібратись і з безпосередньою активацією цієї функції, і з вмиканням/вимиканням інших режимів, які попутно керують забором повітря з вулиці та з салону. На дорозі трапляються ситуації, коли лобове скло може несподівано запотіти і стати непрозорим просто на ходу – і тоді рециркуляцію треба увімкнути негайно. А на деяких моделях, щоб ви знали, для цього доводиться звертатись до сенсорного дисплея і шукати там потрібне меню.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.