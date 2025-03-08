Рециркуляция воздуха в автомобиле: что это такое и почему она важна

Если вся климатическая установка в салоне авто отвечает за комфорт, то одна из ее составляющих - функция рециркуляции - напрямую влияет на безопасность. Напоминаем, как правильно пользоваться ею.

О том, как одна и та же кнопка может помочь и навредить, читайте в материале РБК-Украина .

Режим рециркуляции в наше время не всегда активируется конкретной кнопкой, да и данное название несколько условно. Правильнее было бы назвать эту функцию переключателем каналов поступления воздуха в салон - оказывается, от этого многое зависит.

Работа климатической установки любого авто базируется на распространении по салону потоков воздуха. Зимой он подогрет, летом - охлажден; кроме того, он может быть просто нейтральным по температуре. И отфильтрованным, если есть фильтр, или грязным - если фильтр на входе не предусмотрен или если владелец (механик) его не вставил.

Во всех упомянутых случаях машина может брать воздух либо с улицы, либо из салона - и как мы упоминали выше, именно это обстоятельство часто является принципиальным. Тут и появляется наш режим рециркуляции: это схема, когда воздух для отопителя, кондиционера или просто для вентиляции забирается из самого салона. (Получается, под воздействием вентилятора воздух ходит по кругу, откуда и появилось слово рециркуляция).

Когда использовать рециркуляцию

Режим рециркуляции воздуха в салоне целесообразно активировать:

Вонь впереди . Если впереди едет машина, выхлопная труба которой выбрасывает много неочищенных выхлопных газов. Здесь следует вовремя перейти на забор воздуха из салона, чтобы климатическая система не успела втянуть порцию черного выхлопа. Однако отметим, что эта задача системы рециркуляции не обязательна для машин с угольными салонными фильтрами;

. Если впереди едет машина, выхлопная труба которой выбрасывает много неочищенных выхлопных газов. Здесь следует вовремя перейти на забор воздуха из салона, чтобы климатическая система не успела втянуть порцию черного выхлопа. Однако отметим, что эта задача системы рециркуляции не обязательна для машин с угольными салонными фильтрами; Пыльная дорога. Когда машина движется по проселочной дороге, на которой пыль стоит столбом, или, скажем, едет по трассе, рядом с которой в поле работает сельхозтехника, идет ремонт дороги и тому подобное. Конечно, салонный фильтр легко защитит пассажиров от пыли, однако, переключившись на забор воздуха из салона, вы сможете сэкономить ресурс фильтра;

Когда машина движется по проселочной дороге, на которой пыль стоит столбом, или, скажем, едет по трассе, рядом с которой в поле работает сельхозтехника, идет ремонт дороги и тому подобное. Конечно, салонный фильтр легко защитит пассажиров от пыли, однако, переключившись на забор воздуха из салона, вы сможете сэкономить ресурс фильтра; Ускорить создание микроклимата. Режим "воздух с улицы" поможет, если есть необходимость немедленно прогреть салон зимой или охладить его в жару. Чтобы радиатору отопителя не приходилось нагревать морозный уличный воздух, есть смысл подать к нему уже немного подогретый воздух из салона. И именно за это отвечает та самая кнопка рециркуляции. Аналогичная картина в летнюю жару, когда надо охладить салон кондиционером. Более того, некоторые автопроизводители советуют использовать кондиционер только при активированной рециркуляции. Смысл в таком совете есть, но не всегда - упомянутая кнопка имеет и обратную сторону, о чем мы скажем ниже.

Когда рециркуляция вредна

В холодную и в сырую погоду, не только зимой, но и летом в режиме рециркуляции случается запотевание окон салона - и тогда водитель теряет обзор. В морозные дни запотевание опасно еще и потому, что влага на стекле может замерзнуть, и быстро растаять тот иней уже не может.

При заборе воздуха не с улицы, а из салона окна запотеют быстрее, если в машине будет много пассажиров - и особенно если они много говорят или недавно употребляли алкоголь.

Бывает, что и при деактивированной рециркуляции окна запотевают. Причина - в забитом салонном фильтре, который не пропускает через себя нужное количество свежего воздуха с улицы.

Имейте в виду, что запотевают окна быстро, а возвращают прозрачность гораздо медленнее - и для этого мало перейти на забор воздуха извне. Чтобы ускорить запотевание, надо включить кондиционер, а когда его нет, следует приоткрыть несколько окон. Часто в авто есть кнопка ускоренного распотевания (интенсивного обдува) лобового стекла. Вместе с направлением мощного потока воздуха на лобовое стекло она автоматически включает кондиционер, который сушит воздух и очищает окна.

Коротко

Еще раз подчеркнем, что рециркуляция важна для безопасности движения. Поэтому еще до начала пользования автомобилем водитель должен разобраться и с непосредственной активацией этой функции, и с включением/выключением других режимов, которые попутно управляют забором воздуха с улицы и из салона. На дороге случаются ситуации, когда лобовое стекло может неожиданно запотеть и стать непрозрачным прямо на ходу - и тогда рециркуляцию надо включить немедленно. А на некоторых моделях, чтобы вы знали, для этого приходится обращаться к сенсорному дисплею и искать там нужное меню.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.