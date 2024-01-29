Рецепти і дозвіл. Які ліки можна везти із собою з України до Польщі

Скільки ліків можна везти у багажі через кордон

Законодавство Польщі дозволяє ввозити медичні препарати для власних потреб у кількості максимум 5 найменших упаковок. Таке саме обмеження діє й в Україні. Наприклад, якщо лікарський засіб випускається в упаковках по 20, 30, 50 і 90 таблеток, через кордон можна везти 5 упаковок по 20 таблеток. Дозволяється брати більшу упаковку, якщо дозування діючої речовини у таблетках менше, ніж людині треба для лікування.

Ця норма стосується всіх форм лікарських засобів:

твердих (таблеток, капсул, драже, гранул);

м'яких (мазей, кремів, гелів);

рідких (розчинів, настоянок, крапель);

газоподібних (аерозолів).

Необхідно забезпечити безпечне транспортування, щоб пакування чи самі ліки не пошкодилися. До прикладу, ампули можуть розбитися, а свічки під впливом тепла розтанути.

Фото: Перевірка багажа на польському кордоні (twitter.com/Straz_Graniczna)

Як можна ввозити рецептурні ліки

При ввезені рецептурних ліків МОЗ Польщі рекомендує мати документ, який підтверджує потребу людини в них. Наприклад:

рецепт від лікаря;

копія медичної картки пацієнта;

чеки з аптек, де купували препарати;

довідка від лікаря із зазначеним діагнозом, вказаними термінами лікування й необхідною кількістю препарату.

Документ із медустанови має бути завірений і мати підписи лікуючого та головного лікаря або директора медзакладу.

Українці можуть ввозити до Польщі більше 5 упаковок ліків за умови, якщо вони мають хронічне захворювання, яке вимагає тривалого або навіть пожиттєвого лікування. Для цього треба мати всі необхідні дозвільні документи та письмово задекларувати медикаменти.

Слід врахувати, що запастися ліками не роки не вийде через термін придатності препаратів. Також коробка, забита ліками, може викликати підозри у прикордонників.

Зазначені правила стосуються всіх лікарських засобів, крім тих, до складу яких входять наркотичні, психотропні речовини або прекурсори 1 категорії.

Фото: Дозволяється везти ліки для власного споживання (unsplash.com)

Як можна провезти заборонені медикаменти

Якщо треба провезти заборонені медичні препарати, треба мати медичну документацію, що підтверджує доцільність їх призначення. На кордоні можуть попросити надати витяг з історії хвороби або амбулаторної карти, де є запис лікаря про призначення наркотичних або психотропних препаратів та спеціальний рецепт №3. Рецепт на одне найменування ліків виписується на одному бланку.

Для того, щоб ввезти до Польщі такі лікарські засоби, необхідно потрібно попередньо отримати довідку у Головного фармацевтичного інспектора. Для цього слід скерувати відповідний запит до Головної фармацевтичної інспекції. Дозвіл на ввезення медикаментів, що містять наркотичні, психотропні речовини або прекурсори 1 категорії, видається упродовж 15 днів до перетину кордону і діє не довше ніж 30 днів. Один примірник документа зберігається в інспекції, а інший надсилають тому, хто буде везти препарат. Дозвіл треба буде пред’явити працівникам митниці.

Якщо спробувати ввезти такі ліки з України в Польщу без дозволу, це буде трактуватися як злочин. Варто пам'ятати, що деякі лікарські засоби, наприклад, таблетки від кашлю, можуть містити заборонені речовини. Тому варто проконсультуватися з медиком чи фармацевтом.

Фото: Більшість ліків можна придбати у Польщі (unsplash.com)

Які ліки доступні у Польщі і їх не варто везти з України

Більшість безрецептурних ліків, які українці купують у своїй країні, доступні у Польщі за приблизно такою самою ціно. Наприклад, знеболювальне та жарознижувальне, засоби від проблем із травленням, протиалергійні ліки, льодяники від болю в горлі і сиропи від кашлю, заспокійливі, вітаміни, антисептики можна придбати в польських аптеках, супермаркетах, магазинах косметики.

Також вільно продаються в аптеках і спеціалізованих магазинах медичні вироби: вата, пластирі, термометри, діагностичні тести, контактні лінзи компресійний трикотаж, підгузки.