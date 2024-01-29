Рецепты и разрешение. Какие лекарства можно везти с собой из Украины в Польшу

За границей украинцы нередко не имеют возможности приобрести лекарства, которыми привыкли лечиться в Украине. Поэтому многие пытаются взять с собой препараты "про запас".
Какие лекарства можно везти с собой в Польшу и какие документы нужно иметь для специальных препаратов, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uainkrakow.pl.
Законодательство Польши позволяет ввозить медицинские препараты для собственных нужд в количестве максимум 5 наименьших упаковок. Такое же ограничение действует и в Украине. Например, если лекарственное средство выпускается в упаковках по 20, 30, 50 и 90 таблеток, через границу можно везти 5 упаковок по 20 таблеток. Разрешается брать большую упаковку, если дозировка действующего вещества в таблетках меньше, чем человеку нужно для лечения.
Эта норма касается всех форм лекарственных средств:
Необходимо обеспечить безопасную транспортировку, чтобы упаковка или само лекарство не повредилось. К примеру, ампулы могут разбиться, а свечи под воздействием тепла растаять.
При ввозе рецептурного лекарства Минздрав Польши рекомендует иметь документ, подтверждающий потребность человека в нем. К примеру:
Документ из медучреждения должен быть заверен и иметь подписи лечащего и главного врача или директора медучреждения.
Украинцы могут ввозить в Польшу более 5 упаковок лекарства при условии, если они имеют хроническое заболевание, которое требует длительного или даже пожизненного лечения. Для этого нужно иметь все необходимые разрешительные документы и в письменном виде задекларировать медикаменты.
Следует учесть, что запастись лекарством не годы не получится из-за срока годности препаратов. Также коробка, забитая лекарствами, может вызвать подозрения у пограничников.
Указанные правила относятся ко всем лекарственным средствам, кроме тех, в состав которых входят наркотические, психотропные вещества или прекурсоры 1 категории.
Если нужно провезти запрещенные медицинские препараты, нужно иметь медицинскую документацию, подтверждающую целесообразность их назначения. На границе могут попросить предоставить выписку из истории болезни или амбулаторной карты, где есть запись врача о назначении наркотических или психотропных препаратов и специальный рецепт №3. Рецепт на одно наименование лекарства выписывается на одном бланке.
Для того чтобы ввезти в Польшу такие лекарственные средства, необходимо предварительно получить справку у Главного фармацевтического инспектора. Для этого следует направить соответствующий запрос в Главную фармацевтическую инспекцию. Разрешение на ввоз медикаментов, содержащих наркотические, психотропные вещества или прекурсоры 1 категории, выдается в течение 15 дней до пересечения границы и действует не дольше 30 дней. Один экземпляр документа хранится в инспекции, а другой посылают тому, кто будет везти препарат. Разрешение нужно будет предъявить работникам таможни.
Если попытаться ввезти такое лекарство из Украины в Польшу без разрешения, это будет трактоваться как преступление. Следует помнить, что некоторые лекарственные средства, например таблетки от кашля, могут содержать запрещенные вещества. Поэтому следует проконсультироваться с медиком или фармацевтом.
Большинство безрецептурных лекарств, которые украинцы покупают в своей стране, доступны в Польше по примерно такой же цене. Например, обезболивающее и жаропонижающее, средства от проблем с пищеварением, противоаллергические лекарства, леденцы от боли в горле и сиропы от кашля, успокаивающие, витамины, антисептики можно приобрести в польских аптеках, супермаркетах, магазинах косметики.
Также свободно продаются в аптеках и специализированных магазинах медицинские изделия: вата, пластыри, термометры, диагностические тесты, контактные линзы, компрессионный трикотаж, подгузники.
Напомним, мы писали, какие продукты и товары можно ввозить из Украины в Польшу. Большинство бежавших от войны в странах Европы ощущают дефицит некоторых продуктов, к которым привыкли в Украине.
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