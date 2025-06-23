Рецепт вкусного салата с курицей и манго: он станет вашим фаворитом на лето (фото)
Сочный и яркий салат с курицей, авокадо и манго станет идеальным выбором для летнего обеда или легкого ужина. Сочетание нежного мяса, кремового авокадо и сладкого манго - это не только вкусно, но и очень полезно для пищеварения и иммунитета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Рецепт салата из курицы и авокадо: простой рецепт
Для приготовления салата понадобятся такие продукты:
- куриная грудка - 1 шт. (вареная)
- авокадо - 2 шт.
- манго - 2 шт.
- помидоры черри - 150 г
- кунжут и тыквенные семечки
Для заправки:
- сок одного апельсина
- оливковое масло
- измельченные хлопья перца чили
Готовится этот салат очень легко. Сначала нужно нарезать курицу и помидоры любыми кусочками.
После этого измельчите манго и авокадо. Положите все ингредиенты в тарелку и приправьте специями. Соедините все ингредиенты для заправки вместе и все тщательно перемешайте.
Салат получается невероятно сочным и этого вкус не сравнится ни с чем.
Рецепт салата с курицей, авокадо и манго (фото: кадр из видео)
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