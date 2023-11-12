Рецепт для хаосу. Білий дім розкритикував проєкт фінансування уряду США

Білий дім розкритикував запропонований спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном законопроєкт щодо двохетапного тимчасового фінансування уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В Білому домі законопроєкт назвали несерйозним, нездійсненним та таким, що загрожує національній безпеці країни й внутрішнім програмам.
"Ця пропозиція - просто рецепт для більшого республіканського хаосу і більшого закриття уряду - і крапка. Республіканці в Палаті представників повинні припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, виконувати свою роботу і працювати на двопартійній основі, щоб запобігти закриттю уряду", - заявила спікер Білого дому Карін Жан-П'єр.
У вересні поточного року загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців, які блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік з закликом урізати "зайві" витрати. Зокрема вони виступали проти додаткової допомоги Україні.
Білий дім, зі свого боку, до останнього намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни, втім, ініціатива не набрала достатньо голосів.
Також адміністрація президента США Джо Байдена планувала отримати схвалення на пакет сумою більше 40 млрд доларів, з яких близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Пізніше голова Білого дому запропонував пакет на 61,4 млрд доларів, але його ще не розглядали.
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