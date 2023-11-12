Рецепт для хаосу. Білий дім розкритикував проєкт фінансування уряду США

В Білому домі законопроєкт назвали несерйозним, нездійсненним та таким, що загрожує національній безпеці країни й внутрішнім програмам.

"Ця пропозиція - просто рецепт для більшого республіканського хаосу і більшого закриття уряду - і крапка. Республіканці в Палаті представників повинні припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, виконувати свою роботу і працювати на двопартійній основі, щоб запобігти закриттю уряду", - заявила спікер Білого дому Карін Жан-П'єр.

Загроза шатдауну

У вересні поточного року загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців, які блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік з закликом урізати "зайві" витрати. Зокрема вони виступали проти додаткової допомоги Україні.

Білий дім, зі свого боку, до останнього намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни, втім, ініціатива не набрала достатньо голосів.

Також адміністрація президента США Джо Байдена планувала отримати схвалення на пакет сумою більше 40 млрд доларів, з яких близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Пізніше голова Білого дому запропонував пакет на 61,4 млрд доларів, але його ще не розглядали.