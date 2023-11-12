Джонсон запропонував проєкт для уникнення шатдауну уряду США: туди не увійшла допомога Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував законопроєкт, який включатиме двохетапне тимчасове фінансування уряду, що дозволить запобігти його шатдауну. Однак в проєкті не передбачена допомога Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Східчаста" безперервна резолюція (CR), оприлюднена Джонсоном, призведе до того, що частина фінансування буде запланована до 19 січня, а решта фінансування - до 2 лютого.

Такий підхід може перешкодити переговорам про загальноурядове фінансування і заохотити Палату представників та Сенат до переговорів щодо 12 окремих законопроєктів про регулярне фінансування.

Дата 19 січня буде граничним терміном фінансування для державних програм і установ, на які поширюються регулярні рахунки про асигнування, що стосуються сільського господарства, розвитку сільської місцевості та Управління з контролю за продуктами й ліками; розвиток енергетики та води; військове будівництво; транспорт, житлове будівництво та міський розвиток. Фінансування всіх інших установ і програм закінчиться 2 лютого.

Законопроект також продовжує авторизацію програм і повноважень у законопроекті про ферму до 30 вересня 2024 року, тобто до кінця фінансового року, по суті додаючи на один рік продовження тих програм із законопроекту про ферму, який був прийнятий у 2018 році.

Зазначається, що законопроєкт не передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю - Джонсон вкотре наголосив, що ці питання треба розглядати окремо.

Раніше цього тижня член палати представників Кен Калверт (Республика Каліфорнія), голова підкомітету з асигнувань Палати представників, сказав, що він не вважає підхід ступінчастого CR реалістичним і що Сенат не прийме такий план.

Загроза шатдауну

У вересні цього року загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Тоді адміністрація Джо Байдена хотіла отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Зазначимо, що пізніше Байден запропонував пакет на 61,4 млрд доларів, його ще не розглядали.

Отже, тоді було ухвалене рішення про тимчасовий бюджет з 1 жовтня по 17 листопада. У разі неприйняття подальшого бюджету уряд знову буде під загрозою шатдауну.

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