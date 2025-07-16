Ретроградний Меркурій змінить все: кому пощастить та які справи в "чорному списку"

Кому пощастить на ретроградний Меркурій

"З 18 липня до 11 серпня 2025 року включно Меркурій буде ретроградним. А його тіньовий період уже почався, тому багато хто вже може відчувати дію зворотного ходу планети інтелекту, спілкування, контактів, засобів комунікацій, різних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - розповіла астролог.

Є ті, хто сприймає цей період як важкий і навіть побоюється його. Але, зазначила Соловйова, якщо знати всі нюанси, то його можна використовувати максимально результативно.

Особливо це стосується тих з нас, хто має в індивідуальному гороскопі астрологічні елементи в 5-16 градусах Лева, Терезів, Скорпіону, Стрільця, Водолія, Овну, Тельця та Близнюків.

А ще вплив Меркурія можуть гостро відчути люди, які народилися:

з 27 липня до 8 серпня

з 27 вересня до 9 жовтня

з 28 жовтня до 8 листопада

з 27 листопада до 7 грудня

з 24 січня до 4 лютого

з 25 березня до 5 квітня

з 25 квітня до 6 травня

з 26 травня до 6 червня.

На цей період астролог радить переносити "на потім" певні справи. Йдеться про:

старт нових проектів, пов'язаних із вищенаведеними сферами: всі починання можуть буксувати, гальмуватися, можлива плутанина та непорозуміння, помилки та непередбачені втрати

важливі переговори

укладання нових договорів

реєстрацію шлюбу

покупку коштовних речей

важливі відрядження

подорожі на нових автомобілях у місця, де раніше не бували

внесення якихось великих разових платежів

придбання техніки (машин, комп'ютерів, телефонів)

серйозні хірургічні операції, які здійснюються вперше.

"Якщо ваша робота пов'язана з інформацією, текстами, документацією, обов'язково перевіряйте все дуже ретельно, оскільки можливі неточності через розсіяність і неуважність", - пояснила експерт.

Також вона радить бути максимально пильними, уважними та обережними. Усе через збільшення ймовірності крадіжок та шахрайства.

В період ретроградного Меркурія слід займатися:

переоцінкою, переглядом, переробкою всього того, що було невдало зроблено раніше

аналізом та дослідженнями

перескладанням іспитів

ревізіями

виправленням помилок

відновленням спілкування зі старими знайомими

поверненням до давно забутих проєктів

подорожами туди, де вже бували.

"У цей час можна не тільки втратити речі, а й знайти щось втрачене. Також можна повернути борги чи борги повернуть вам. Для тих, хто пов'язаний з торгівлею, можлива не лише підвищена кількість повернень товарів, а й повернення давніх клієнтів і партнерів", - зауважила астролог.

Тому, попри високу ймовірність зміни початкових планів, у цей період можна зробити чимало корисних речей. Головне, наголосила Соловйова, не поспішати, все добре обмірковувати та намагатися діяти розсудливо.