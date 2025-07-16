Ретроградный Меркурий изменит все: кому повезет и какие дела в "черном списке"

Кому повезет на ретроградный Меркурий

"С 18 июля по 11 августа 2025 года включительно Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался, поэтому многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - рассказала астролог.

Есть те, кто воспринимает этот период как тяжелый и даже опасается его. Но, отметила Соловьева, если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно.

Особенно это касается тех из нас, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 5-16 градусах Льва, Весов, Скорпиона, Стрельца, Водолея, Овна, Тельца и Близнецов.

А еще влияние Меркурия могут остро ощутить люди, которые родились:

с 27 июля по 8 августа

с 27 сентября по 9 октября

с 28 октября по 8 ноября

с 27 ноября по 7 декабря

с 24 января по 4 февраля

с 25 марта до 5 апреля

с 25 апреля до 6 мая

с 26 мая до 6 июня.

На этот период астролог советует переносить "на потом" определенные дела. Речь идет о:

старте новых проектов, связанных с вышеприведенными сферами: все начинания могут буксовать, тормозиться, возможна путаница и недоразумения, ошибки и непредвиденные потери

важных переговорах

заключении новых договоров

регистрации брака

покупке ценных вещей

важных командировках

путешествиях на новых автомобилях в места, где раньше не бывали

внесении каких-то крупных разовых платежей

приобретении техники (машин, компьютеров, телефонов)

серьезные хирургические операции, которые осуществляются впервые.

"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны неточности из-за рассеянности и невнимательности", - пояснила эксперт.

Также она советует быть максимально бдительными, внимательными и осторожными. Все из-за увеличения вероятности краж и мошенничества.

В период ретроградного Меркурия следует заниматься:

переоценкой, пересмотром, переделкой всего того, что было неудачно сделано ранее

анализом и исследованиями

пересдачей экзаменов

ревизиями

исправлением ошибок

возобновлением общения со старыми знакомыми

возвращением к давно забытым проектам

путешествиями туда, где уже бывали.

"В это время можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги вернут вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение давних клиентов и партнеров", - отметила астролог.

Поэтому, несмотря на высокую вероятность изменения первоначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей. Главное, подчеркнула Соловьева, не спешить, все хорошо обдумывать и стараться действовать благоразумно.