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Ретроградный Меркурий изменит все: кому повезет и какие дела в "черном списке"

Когда Меркурий станет ретроградным (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Ретроградный Меркурий - астрологическое явление, которым часто пугают, ведь он якобы может испортить все планы и устроить настоящий хаос. Впрочем, это совсем не так.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, к чему готовиться на ретрограде и какие дела должны временно оказаться в "черном списке".

Кому повезет на ретроградный Меркурий

"С 18 июля по 11 августа 2025 года включительно Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался, поэтому многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - рассказала астролог.

Есть те, кто воспринимает этот период как тяжелый и даже опасается его. Но, отметила Соловьева, если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно.

Особенно это касается тех из нас, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 5-16 градусах Льва, Весов, Скорпиона, Стрельца, Водолея, Овна, Тельца и Близнецов.

А еще влияние Меркурия могут остро ощутить люди, которые родились:

  • с 27 июля по 8 августа
  • с 27 сентября по 9 октября
  • с 28 октября по 8 ноября
  • с 27 ноября по 7 декабря
  • с 24 января по 4 февраля
  • с 25 марта до 5 апреля
  • с 25 апреля до 6 мая
  • с 26 мая до 6 июня.

На этот период астролог советует переносить "на потом" определенные дела. Речь идет о:

  • старте новых проектов, связанных с вышеприведенными сферами: все начинания могут буксовать, тормозиться, возможна путаница и недоразумения, ошибки и непредвиденные потери
  • важных переговорах
  • заключении новых договоров
  • регистрации брака
  • покупке ценных вещей
  • важных командировках
  • путешествиях на новых автомобилях в места, где раньше не бывали
  • внесении каких-то крупных разовых платежей
  • приобретении техники (машин, компьютеров, телефонов)
  • серьезные хирургические операции, которые осуществляются впервые.

"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны неточности из-за рассеянности и невнимательности", - пояснила эксперт.

Также она советует быть максимально бдительными, внимательными и осторожными. Все из-за увеличения вероятности краж и мошенничества.

В период ретроградного Меркурия следует заниматься:

  • переоценкой, пересмотром, переделкой всего того, что было неудачно сделано ранее
  • анализом и исследованиями
  • пересдачей экзаменов
  • ревизиями
  • исправлением ошибок
  • возобновлением общения со старыми знакомыми
  • возвращением к давно забытым проектам
  • путешествиями туда, где уже бывали.

"В это время можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги вернут вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение давних клиентов и партнеров", - отметила астролог.

Поэтому, несмотря на высокую вероятность изменения первоначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей. Главное, подчеркнула Соловьева, не спешить, все хорошо обдумывать и стараться действовать благоразумно.

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