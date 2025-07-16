Ретроградный Меркурий изменит все: кому повезет и какие дела в "черном списке"
Ретроградный Меркурий - астрологическое явление, которым часто пугают, ведь он якобы может испортить все планы и устроить настоящий хаос. Впрочем, это совсем не так.
Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, к чему готовиться на ретрограде и какие дела должны временно оказаться в "черном списке".
Кому повезет на ретроградный Меркурий
"С 18 июля по 11 августа 2025 года включительно Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался, поэтому многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - рассказала астролог.
Есть те, кто воспринимает этот период как тяжелый и даже опасается его. Но, отметила Соловьева, если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно.
Особенно это касается тех из нас, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 5-16 градусах Льва, Весов, Скорпиона, Стрельца, Водолея, Овна, Тельца и Близнецов.
А еще влияние Меркурия могут остро ощутить люди, которые родились:
- с 27 июля по 8 августа
- с 27 сентября по 9 октября
- с 28 октября по 8 ноября
- с 27 ноября по 7 декабря
- с 24 января по 4 февраля
- с 25 марта до 5 апреля
- с 25 апреля до 6 мая
- с 26 мая до 6 июня.
На этот период астролог советует переносить "на потом" определенные дела. Речь идет о:
- старте новых проектов, связанных с вышеприведенными сферами: все начинания могут буксовать, тормозиться, возможна путаница и недоразумения, ошибки и непредвиденные потери
- важных переговорах
- заключении новых договоров
- регистрации брака
- покупке ценных вещей
- важных командировках
- путешествиях на новых автомобилях в места, где раньше не бывали
- внесении каких-то крупных разовых платежей
- приобретении техники (машин, компьютеров, телефонов)
- серьезные хирургические операции, которые осуществляются впервые.
"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны неточности из-за рассеянности и невнимательности", - пояснила эксперт.
Также она советует быть максимально бдительными, внимательными и осторожными. Все из-за увеличения вероятности краж и мошенничества.
В период ретроградного Меркурия следует заниматься:
- переоценкой, пересмотром, переделкой всего того, что было неудачно сделано ранее
- анализом и исследованиями
- пересдачей экзаменов
- ревизиями
- исправлением ошибок
- возобновлением общения со старыми знакомыми
- возвращением к давно забытым проектам
- путешествиями туда, где уже бывали.
"В это время можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги вернут вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение давних клиентов и партнеров", - отметила астролог.
Поэтому, несмотря на высокую вероятность изменения первоначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей. Главное, подчеркнула Соловьева, не спешить, все хорошо обдумывать и стараться действовать благоразумно.
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