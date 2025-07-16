Ретроградний Меркурій несе випробування: ось які знаки зачепить найбільше

Рак

Головною темою цього періоду для вас стануть фінанси. Уникайте імпульсивні покупки та перевіряйте регулярні платежі.

Водночас це вдалий час для роздумів щодо збільшення доходів. Пора повернутись до старих ділових контактів - вони можуть стати джерелом нових можливостей.

Лев

Ретроградний Меркурій проходитиме у вашому знаку, тому вас зачепить найбільше в цей період. Особливо страждатиме сфера комунікації.

Вас можуть неправильно зрозуміти. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Зосередьтеся на допрацюванні ідей і вдосконаленні планів.

Діва

Меркурій - ваш покровитель, тому його ретроградність буде особливо відчутна. У цей період він впливає на вашу сферу завершень. Може з'явитися відчуття застою.

Не варто примушувати себе рухатись уперед. Краще дайте собі час на роздуми, прощання з минулим і внутрішнє перезавантаження.

Риби

Під час ретрограду доведеться переглянути свої повсякденні справи. Можливі збої в роботі, технічні проблеми або складнощі з організацією часу.

Крім того, краще стримуватися у висловлюваннях, щоб не втрапити у конфлікт. Намагайтеся ретельно підбирати слова, особливо у листуваннях.