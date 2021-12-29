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"Ресурсный" закон несправедлив в сфере ренты на руду, вопреки заявлениям власти, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Закон №5600 - неприятный тренд на усиление фискального и регуляторного давления на бизнес, причем не только для металлургии, но и для всей промышленности и экономики страны. К тому же, вопреки обещаниям власти, в законе нет справедливого налогообложения для добытчиков руды - ведь для марганцевых руд ренту не повысили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Металлургпром" Александра Каленкова в интервью "ГМК Центру".

"Закон 5600 - это удар, в том числе, по нашей отрасли, который был наспех прикрыт лживыми заявлениями о том, что власть, мол, наводит порядок, делает систему более справедливой. Но где эта декларируемая справедливость, если сейчас добытчики железной руды, например, будут платить намного больше, чем добытчики марганцевой руды? Поправку о повышении ренты для марганцевых руд, напомню, убрали из законопроекта в последний момент перед финальным голосованием", - подчеркнул Каленков.

По его словам, прописанные в законопроекте нормы серьезно бьют по конкурентоспособности наших "рударей" на внешних рынках. Теперь база налогообложения по железной руде стала выше, чем в других странах, так как из индексной цены не вычитается логистика, а ставки самые высокие, с применением прогрессивной шкалы.

"Учитывая низкое качество извлекаемой из украинских недр руды и сложные условия залегания, наша себестоимость и так была в 2,5-3 раза выше, чем у основных производителей из Австралии, Бразилии и Южной Африки. При очередном падении цен Украина может оказаться вытесненной с глобальных рынков, в том числе с рынка Европы. В той же России, с которой мы конкурируем на европейском континенте, значительно более выгодные условия налогообложения, в разы меньшие затраты на энергоносители и затраты на тонну/километр", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул: законопроект 5600 и в плане ренты, и в плане других платежей, разбалансировал налоговую систему и сделал ее менее конкурентной.

"Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к тому, что было анонсировано предпоследним премьер-министром: весь Налоговый кодекс Украины должен быть пересмотрен и написан с участием экспертов, чтобы в результате получился нормальный, сбалансированный документ", - резюмировал Каленков.

Как известно, в конце ноября Верховная рада приняла закон №5600 и повысила ставки налогов для целого ряда отраслей.

Но изменения коснулись не всех: так, в последний момент из проекта депутаты убрали поправку, которой повышалась рента на добычу марганцевых руд: их в Украине монопольно добывают предприятия олигарха Игоря Коломойского.

По подсчетам экономистов, повышение ренты на марганцевую руду дало госбюджету около 600 млн грн в год.

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