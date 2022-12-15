Ресурси та Мелітополь. Залужний розповів, що потрібно для повернення до лінії 23 лютого

Залужний зазначив, що мова про звільнення півдня не може йти до деокупації Мелітополя, оскільки це місто у Запорізькій області є дуже важливим стратегічним пунктом.

"Щоб дістатися кордонів Криму, на сьогоднішній день нам потрібно подолати відстань 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, бо Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль сухопутного коридору, бо з Мелітополя ми вже можемо вести вогонь по Кримському перешийку, тими самими HIMARS тощо", - зазначив Залужний.

Він додав, що найголовніше наразі для України отримати та накопичити потрібну кількість техніки і боєприпасів. За словами Залужного, українські війська поки не мають необхідної кількості снарядів для проведення масштабних операцій.

"З такими ресурсами я не можу проводити нових великих операцій, хоча ми зараз працюємо над однією. Вона уже в дорозі, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів", - сказав головнокомандувач.

Залужний додав, що ЗСУ для повернення до лінії 23 лютого необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

"Тоді, я думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу це зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж потрібно. Ще не час звертатися до українських солдатів так, як Маннергейм звертався до фінських солдатів. Ми можемо і повинні звільнити набагато більше території", - підкреслив Залужний.