Ресурсы и Мелитополь. Залужный рассказал, что нужно для возвращения к линии 23 февраля

Залужный отметил, что речь об освобождении юга не может идти до деоккупации Мелитополя, поскольку этот город в Запорожской области является очень важным стратегическим пунктом.

"Чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы нам полный огневой контроль сухопутного коридора, потому что из Мелитополя мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку, теми самими HIMARS и тому подобное", - отметил Залужный.

Он добавил, что самое главное сейчас для Украины получить и накопить необходимое количество техники и боеприпасов. По словам Залужного, украинские войска пока не имеют необходимого количества снарядов для проведения масштабных операций.

"С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной. Она уже в пути, но вы ее еще не видите. Мы используем гораздо меньше снарядов", - сказал главнокомандующий.

Залужный добавил, что ВСУ для возвращения к линии 23 февраля необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

"Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубеже 23 февраля. Но я не могу это сделать с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем нужно. Еще не время обращаться к украинским солдатам так, как Маннергейм обращался к финским солдам. Мы можем и должны освободить гораздо больше территории", - подчеркнул Залужный.