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Ресурс спрямують на стійкість бізнесу. "Кернел" підсумував фінансовий рік

11:53 03.10.2026 Сб
3 хв
aimg Олександр Мороз
"Кернел" підсумував 2026 фінансовий рік (фото: прес-служба)

Компанія "Кернел" оприлюднила річний звіт за 2026 фінансовий рік (FY2026), що закінчився 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт.

Завдяки відносній стабільності чорноморського експорту минулого сезону компанія сформувала фінансовий буфер:

  • виручка досягла 4,4 млрд доларів (+7% порівняно з минулим роком);
  • EBITDA зросла до 558 млн доларів (+20% порівняно з минулим роком).

Проте початок нового 2027 фінансового року позначився суттєвим ускладненням ситуації в Чорному морі, що змушує компанію працювати в режимі збереження ліквідності та адаптації логістики.

"Чорноморський агроекспорт безпосередньо впливає на світовий продовольчий баланс, тому перебої в портах відчувають ринки Європи, Азії та Близького Сходу. Ми не маємо ілюзій щодо альтернативної логістики: інші маршрути не здатні замінити глибоководні порти за масштабами та витратами", - заявив голова Ради директорів "Кернел" Андрій Веревський.

Тому, за його словами, завдання зараз - зберегти ліквідність та продовжити стратегічну диверсифікацію бізнесу.

"Зокрема, ми приступили до реалізації проєктів із відновлюваної енергетики", - додав він.

Реалії нового сезону: безпекові ризики для судноплавства та пошкодження терміналів

З середини липня 2026 року безпекова ситуація в морських портах критично загострилася: атаки РФ на портову інфраструктуру та комерційні судна призвели до скорочення суднозаходів у глибоководні порти приблизно вдесятеро.

Під час липневих ударів повторних ушкоджень зазнали активи компанії у Чорноморську. Логістичні обмеження виникли на тлі значних перехідних загальних залишків зерна в країні (близько 8 млн тонн) та збору нового врожаю.

При цьому альтернативні дунайські та залізничні маршрути мають лімітовану пропускну здатність і суттєво вищу собівартість перевезень.

Збереження ресурсів: нульові дивіденди

З огляду на необхідність фінансувати ремонти пошкоджених атаками об’єктів та покривати витрати складнішої логістики, Рада директорів рекомендувала не виплачувати дивіденди за FY2026. Ресурс акумулюється всередині компанії.

Операційні підсумки FY2026

Агровиробництво: Вирощування культур зросло на 43% — до 2,3 млн тонн.

Інфраструктура та трейдинг: Перевалка через термінали склала 9,6 млн тонн. Експорт зерна з України компанією склав 6,3 млн тонн, а це 15% від загального експорту країни.

Переробка олійних: Заводи переробили 3,2 млн тонн сировини.

Команда та соціальна відповідальність

  • Через загрози обстрілів сумарний час вимушеної зупинки терміналів за рік склав майже півтора місяці — операції призупиняли для захисту працівників.
  • Станом на кінець звітного періоду 995 працівників компанії служать в лавах ЗСУ.
  • За рік Кернел спрямував 38 млн доларів на соціальні ініціативи, з яких ключовими залишаються підтримка Сил оборони, допомога громадам і програми реінтеграції ветеранів.

Як повідомлялось раніше, Агрохолдинг "Кернел" залучив 100 млн євро від данського фонду EIFO на будівництво вітрової електростанції потужністю 94,5 МВт. Проєкт із системами накопичення енергії має посилити децентралізацію та стійкість української енергомережі.

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