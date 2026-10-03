Ресурс спрямують на стійкість бізнесу. "Кернел" підсумував фінансовий рік

Компанія "Кернел" оприлюднила річний звіт за 2026 фінансовий рік (FY2026), що закінчився 30 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт.
Завдяки відносній стабільності чорноморського експорту минулого сезону компанія сформувала фінансовий буфер:
Проте початок нового 2027 фінансового року позначився суттєвим ускладненням ситуації в Чорному морі, що змушує компанію працювати в режимі збереження ліквідності та адаптації логістики.
"Чорноморський агроекспорт безпосередньо впливає на світовий продовольчий баланс, тому перебої в портах відчувають ринки Європи, Азії та Близького Сходу. Ми не маємо ілюзій щодо альтернативної логістики: інші маршрути не здатні замінити глибоководні порти за масштабами та витратами", - заявив голова Ради директорів "Кернел" Андрій Веревський.
Тому, за його словами, завдання зараз - зберегти ліквідність та продовжити стратегічну диверсифікацію бізнесу.
"Зокрема, ми приступили до реалізації проєктів із відновлюваної енергетики", - додав він.
З середини липня 2026 року безпекова ситуація в морських портах критично загострилася: атаки РФ на портову інфраструктуру та комерційні судна призвели до скорочення суднозаходів у глибоководні порти приблизно вдесятеро.
Під час липневих ударів повторних ушкоджень зазнали активи компанії у Чорноморську. Логістичні обмеження виникли на тлі значних перехідних загальних залишків зерна в країні (близько 8 млн тонн) та збору нового врожаю.
При цьому альтернативні дунайські та залізничні маршрути мають лімітовану пропускну здатність і суттєво вищу собівартість перевезень.
З огляду на необхідність фінансувати ремонти пошкоджених атаками об’єктів та покривати витрати складнішої логістики, Рада директорів рекомендувала не виплачувати дивіденди за FY2026. Ресурс акумулюється всередині компанії.
Агровиробництво: Вирощування культур зросло на 43% — до 2,3 млн тонн.
Інфраструктура та трейдинг: Перевалка через термінали склала 9,6 млн тонн. Експорт зерна з України компанією склав 6,3 млн тонн, а це 15% від загального експорту країни.
Переробка олійних: Заводи переробили 3,2 млн тонн сировини.
Як повідомлялось раніше, Агрохолдинг "Кернел" залучив 100 млн євро від данського фонду EIFO на будівництво вітрової електростанції потужністю 94,5 МВт. Проєкт із системами накопичення енергії має посилити децентралізацію та стійкість української енергомережі.