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Ресурс будет направлен на устойчивость бизнеса. "Кернел" подытожил финансовый год

11:53 03.10.2026 Сб
3 мин
aimg Александр Мороз
"Кернел" подытожил 2026 финансовый год (фото: пресс-служба)

Компания "Кернел" обнародовала годовой отчет за 2026 финансовый год (FY2026), закончившийся 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет.

Благодаря относительной стабильности черноморского экспорта в прошлом сезоне компания сформировала финансовый буфер:

  • выручка достигла 4,4 млрд долларов (+7% по сравнению с прошлым годом);
  • EBITDA выросла до 558 млн долларов (+20% по сравнению с прошлым годом).

Однако начало нового 2027 финансового года отразилось существенным усложнением ситуации в Черном море, что вынуждает компанию работать в режиме сохранения ликвидности и адаптации логистики.

"Черноморский агроэкспорт оказывает непосредственное влияние на мировой продовольственный баланс, поэтому перебои в портах испытывают рынки Европы, Азии и Ближнего Востока. У нас нет иллюзий относительно альтернативной логистики: другие маршруты не способны заменить глубоководные порты по масштабам и затратам", - заявил глава Совета директоров "Кернел" Андрей Веревский.

Поэтому, по его словам, задача сейчас - сохранить ликвидность и продолжить стратегическую диверсификацию бизнеса.

"В частности, мы приступили к реализации проектов по возобновляемой энергетике", - добавил он.

Реалии нового сезона: риски безопасности для судоходства и повреждения терминалов

С середины июля 2026 года ситуация в морских портах критически обострилась: атаки РФ на портовую инфраструктуру и коммерческие суда привели к сокращению судомер в глубоководные порты примерно в десять раз.

Во время июльских ударов повторные повреждения получили активы компании в Черноморске. Логистические ограничения возникли на фоне значительных переходных общих остатков зерна в стране (около 8 млн. тонн) и сбора нового урожая.

При этом альтернативные дунайские и железнодорожные маршруты обладают лимитированной пропускной способностью и существенно более высокой себестоимостью перевозок.

Сохранение ресурсов: нулевые дивиденды

Учитывая необходимость финансировать ремонты поврежденных атаками объектов и покрывать затраты более сложной логистики, Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за FY2026. Ресурс аккумулируется внутри компании.

Операционные итоги FY2026

Агропроизводство: Выращивание культур выросло на 43% - до 2,3 млн тонн.

Инфраструктура и трейдинг: Перевалка через терминалы составила 9,6 млн. тонн. Экспорт зерна из Украины компанией составил 6,3 млн. тонн, а это 15% от общего экспорта страны.

Переработка масличных: Заводы переработали 3,2 млн. тонн сырья.

Команда и социальная ответственность

  • Из-за угроз обстрелов суммарное время вынужденной остановки терминалов за год составило почти полтора месяца — операции приостанавливали для защиты работников.
  • По состоянию на конец отчетного периода 995 сотрудников компании служат в рядах ВСУ.
  • В год Кернел направил 38 млн долларов на социальные инициативы, из которых ключевыми остаются поддержка Сил обороны, помощь общинам и программы реинтеграции ветеранов.

Как сообщалось ранее, агрохолдинг "Кернел" привлек 100 млн евро от датского фонда EIFO на строительство ветровой электростанции мощностью 94,5 МВт. Проект с системами накопления энергии должен усилить децентрализацию и устойчивость украинской сети.

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