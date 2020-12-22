Реструктуризацию кредитов продлят из-за карантина: НБУ определил сроки

Национальный банк Украины рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заемщикам, которые испытывают финансовые трудности от введения карантина. Это касается должников, которіе не могут обслуживать кредиты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта на кредиты, которые будут реструктуризированы:

до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников - физических лиц;

до 31 мая 2021 года (включительно) - для должников - юридических лиц.

Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию, говорится в сообщении.

Реструктуризацию рекомендовано проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики - юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам - оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования), сообщили в НБУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, НБУ постановлением, которое вступает в силу 22 декабря одобрил комплекс антикризисных мер для поддержки банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

Постановление дополняет перечень тех действий НБУ, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Напомним, Национальный банк Украины в конце марта 2020 года рекомендовал банкам провести реструктуризацию кредитов, которые потеряли доход из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.