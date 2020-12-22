Реструктуризацію кредитів буде продовжено через карантин: НБУ визначив терміни

Національний банк України рекомендував банкам реструктуризувати кредити позичальникам, які зазнали фінансових труднощів від запровадження карантину. Це стосується боржників, які не можуть обслуговувати кредити.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, банкам дозволено не поширювати окремі ознаки дефолту на кредити, які будуть реструктуризовані:

до 30 квітня 2021 року (включно) для боржників - фізичних осіб;

до 31 травня 2021 року (включно) - для боржників - юридичних осіб.

Реструктуризація не має погіршувати умови для позичальника та призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не мають встановлювати комісії за реструктуризацію, йдеться в повідомленні.

Реструктуризацію рекомендовано проводити дистанційно. Для її проведення позичальники - юридичні особи мають надати підтвердження фактів зниження доходів чи зупинення роботи. Банки застосовують до середнього та великого бізнесу індивідуальний підхід під час реструктуризації з урахуванням звітності та перспектив відновлення, до фізичних осіб - оцінку на портфельній основі (окрім іпотечного та автокредитування), повідомили в НБУ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, НБУ постановою, яка набирає чинності 22 грудня ухвалив комплекс антикризових заходів для підтримки банківського сектору та економіки на час запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Постанова доповнює перелік тих дій НБУ які вже було запроваджено раніше для підтримання банківської системи на час обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19.

Нагадаємо, Національний банк України наприкінці березня 2020 року рекомендував банкам провести реструктуризацію кредитів, які втратили дохід через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.