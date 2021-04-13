Реструктуризация валютных ипотечных кредитов может навредить экономике, - эксперт

Законопроекты о реструктуризации валютных ипотечных кредитов (№4475 и №4398) является фактором дестабилизации банковской системы. Кроме того, они создают неравные условия для заемщиков.

"Законодательные инициативы, которые сейчас проталкивают в Верховной раде, играют на пользу злостных неплательщиков и морально угнетают тех, кто платит, внушается идея, что не платить - это нормально, причем идет это от государства. Подрываются основы. Подрывается стабильность банковской системы", - говорит Киян.

В то же время эксперты отмечают, что предусмотренное законопроектами продление моратория на взыскание имущества может привести к тому, что недобросовестные заемщики будут игнорировать свои обязанности, даже имея возможность отдавать долги.