Реструктуризация валютных ипотечных кредитов может навредить экономике, - эксперт

Законопроекты о реструктуризации валютных ипотечных кредитов (№4475 и №4398) является фактором дестабилизации банковской системы. Кроме того, они создают неравные условия для заемщиков.
Об этом заявил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян в комментарии "Апострофу".
"Законодательные инициативы, которые сейчас проталкивают в Верховной раде, играют на пользу злостных неплательщиков и морально угнетают тех, кто платит, внушается идея, что не платить - это нормально, причем идет это от государства. Подрываются основы. Подрывается стабильность банковской системы", - говорит Киян.
В то же время эксперты отмечают, что предусмотренное законопроектами продление моратория на взыскание имущества может привести к тому, что недобросовестные заемщики будут игнорировать свои обязанности, даже имея возможность отдавать долги.
Напомним, в конце марта Рада приняла этот закон за основу.
Ранее обращение к президенту и председателю Верховной рады с просьбой не допустить принятия законопроекта №4475 подписали Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины и Форум ведущих международных финансовых учреждений.
Бизнес-сообщество утверждает, что закон заблокирует реализацию развития ипотечного кредитования и государственных программ по обеспечению населения и бизнеса доступными банковскими кредитами, поскольку вместо направления средств на финансирование этих программ банки будут вынуждены вливать свободные средства в капитал, чтобы покрыть негативные последствия принятия закона.
Как известно, во время прошлого "банкопада" из госбюджета было потрачено более 250 млрд гривен.