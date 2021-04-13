Законопроекти про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів (№4475 та №4398) є фактором дестабілізації банківської системи. Крім того, вони створюють нерівні умови для позичальників.

Про це заявив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Єгор Киян в коментарі "Апострофу".

"Законодавчі ініціативи, які зараз проштовхують у Верховній раді, грають на користь злісних неплатників і морально пригнічують тих, хто платить, навіюється ідея, що не платити - це нормально, причому йде це від держави. Підриваються основи. Підривається стабільність банківської системи", - говорить Киян. Водночас експерти зазначають, що передбачене законопроектами продовження мораторію на стягнення майна може призвести до того, що недобросовісні позичальники ігноруватимуть свої обов’язки, навіть маючи можливість віддавати борги.