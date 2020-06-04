В Минздраве назвали запреты при работе залов кафе и ресторанов

Фото: в Украине разрешили работу залов кафе и ресторанов (РБК-Украина)

За одним столом могут находиться не более четырех человек

С пятницы, 5 июня, в Украине разрешена работа залов ресторанов и кафе. Министерство здравоохранения Украины обнародовало запреты при работе заведений общественного питания.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, в заведения нельзя заходить без сопровождения работника учреждения. За одним столом могут находиться не более четырех человек без учета детей.

Также запрещена работа детских комнат и проведение праздников, банкетов, мастер-классов и публичных событий, в которых участвуют более десяти человек.

Также ресторанам запрещено готовить блюда на открытых кухнях, кроме тех, что ограждены от посетителей перегородкой.

В свою очередь, Минздрав запретил работу буфетов с самообслуживанием, в том числе для самостоятельного налива напитков, а также самообслуживание в заведениях быстрого питания.

При этом отмечается, что подносы, блюда, напитки и столовые предметы персонал заведений должен выдавать по просьбе посетителей.

Также в Минздраве добавили, что правила для летних террас, а также еды на вынос не изменились и остаются в силе.

Напомним, с 5 июня в Украине начинается очередной этап смягчения карантинных мер.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия для ужесточения карантина.

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Автор: Лера Полищук