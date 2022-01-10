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Без ресторанов, курортов и транспорта: Италия усилила карантин для непривитых

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Понедельник 10 января 2022 16:19
Без ресторанов, курортов и транспорта: Италия усилила карантин для непривитых Фото: Италия ужесточила карантин для непривитых (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня в Италии вступили в силу новые карантинные ограничения для тех, кто до сих пор не вакцинировался от коронавируса. В последнее время в стране ухудшаются показатели заболеваемости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отныне, чтобы посещать рестораны, гостиницы, ярмарки, горнолыжные подъемники, а также пользоваться местными и междугородними поездами и автобусами - необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, или документ, который будет подтверждать выздоровление.

Также правило распространяется и на спортсменов, к примеру, футболисты должны быть привиты, чтобы играть.

В частности, туристы из стран ЕС теперь могут использовать QR-коды из своих COVID-сертификатов.

В течение последних семи дней в Италии ухудшился показатель заболеваемости. Согласно последним данным, в стране фиксируют 1669 новых случаев заражения на 100 тысяч населения.

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