ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Без ресторанів, курортів та транспорту: Італія посилила карантин для нещеплених

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 16:19
Без ресторанів, курортів та транспорту: Італія посилила карантин для нещеплених Фото: Італія посилила карантин для нещеплених (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні в Італії набули чинності нові карантинні обмеження для тих, хто досі не вакцинувався від коронавірусу. Останнім часом в країні погіршуються показники захворюваності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Відтепер, аби відвідувати ресторани, готелі, ярмарки, гірськолижні підйомники, а також користуватися місцевими й міжміськими поїздами та автобусами - необхідно мати при собі сертифікат про вакцинацію, чи документ, який підтверджуватиме одужання.

Також правило поширюється й на спортсменів, наприклад, футболісти повинні бути щеплені, аби грати.

Зокрема, туристи з країн ЄС тепер можуть використовувати QR-коди зі своїх COVID-сертифікатів.

Протягом останніх семи днів у Італії погіршився показник захворюваності. Згідно з останніми даними, в країні фіксують 1669 нових випадків зараження на 100 тисяч населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Коронавірус Вакцинація
NEWS
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року