Без ресторанів, курортів та транспорту: Італія посилила карантин для нещеплених

Відсьогодні в Італії набули чинності нові карантинні обмеження для тих, хто досі не вакцинувався від коронавірусу. Останнім часом в країні погіршуються показники захворюваності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW .

Відтепер, аби відвідувати ресторани, готелі, ярмарки, гірськолижні підйомники, а також користуватися місцевими й міжміськими поїздами та автобусами - необхідно мати при собі сертифікат про вакцинацію, чи документ, який підтверджуватиме одужання.

Також правило поширюється й на спортсменів, наприклад, футболісти повинні бути щеплені, аби грати.

Зокрема, туристи з країн ЄС тепер можуть використовувати QR-коди зі своїх COVID-сертифікатів.

Протягом останніх семи днів у Італії погіршився показник захворюваності. Згідно з останніми даними, в країні фіксують 1669 нових випадків зараження на 100 тисяч населення.