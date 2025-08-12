Ресторан Кацуріна у Львові оштрафували після масового отруєння відвідувачів: відома сума

Масове отруєння в ресторані Кацуріна

16 липня ресторатор Міша Кацурін повідомив про масове отруєння гостей свого нового закладу "Китайський привіт" у Львові, який відкрився лише кілька днів тому.

Заклад тимчасово закрили, а на місце викликали санітарну службу. Львівська поліція розпочала розслідування обставин інциденту. До лікарень було госпіталізовано близько 70 осіб.

Згодом медики підтвердили, що у 45 відвідувачів виявили сальмонельоз. Усі вони вживали один і той самий десерт.

Під час перевірки фахівці Держпродспоживслужби зафіксували низку порушень санітарних норм у ресторані. Зокрема, у закладі неправильно зберігали продукти та кухонний інвентар.