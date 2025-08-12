Ресторан Кацурина во Львове оштрафовали после массового отравления посетителей: известна сумма

Массовое отравление в ресторане Кацурина

16 июля ресторатор Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении гостей своего нового заведения "Китайский привет" во Львове, который открылся всего несколько дней назад.

Заведение временно закрыли, а на место вызвали санитарную службу. Львовская полиция начала расследование обстоятельств инцидента. В больницы были госпитализированы около 70 человек.

Впоследствии медики подтвердили, что у 45 посетителей обнаружили сальмонеллез. Все они употребляли один и тот же десерт.

Во время проверки специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали ряд нарушений санитарных норм в ресторане. В частности, в заведении неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.