Ресторан Кацурина во Львове оштрафовали после массового отравления посетителей: известна сумма

На львовский ресторан "Китайский привет", где отравились более 70 человек, наложили штраф в размере 48 тысяч гривен за нарушение гигиенических требований. Заведение принадлежит Мише Кацурину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области
Специалисты провели проверку в ресторане "Китайский Привет" и обнаружили, что заведение нарушило гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов, установленные законодательством.
"В соответствии с Законом Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных", на предприятие наложена финансовая санкция в размере 48 000 гривен", - заявили в Госпродпотребслужбе.
Там также отметили, что субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере безопасности пищевых продуктов, обязаны строго придерживаться гигиенических требований, поскольку от этого зависит безопасность и здоровье потребителей.
16 июля ресторатор Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении гостей своего нового заведения "Китайский привет" во Львове, который открылся всего несколько дней назад.
Заведение временно закрыли, а на место вызвали санитарную службу. Львовская полиция начала расследование обстоятельств инцидента. В больницы были госпитализированы около 70 человек.
Впоследствии медики подтвердили, что у 45 посетителей обнаружили сальмонеллез. Все они употребляли один и тот же десерт.
Во время проверки специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали ряд нарушений санитарных норм в ресторане. В частности, в заведении неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.